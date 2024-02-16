В Самарской области отремонтируют 46 объектов дорожной сети в 2024 году

В Самарской области приведут в порядок 46 дорожных объектов в 15 районах общей протяжённостью 183 км по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Об этом пишет sovainfo.ru.

Ремонту подлежат 19 участков дорог регионального значения общей протяжённостью 143,2 км, 21 участок в Самаре протяжённостью 26,1 км и шесть участков в Тольятти длиной 13,7 км.

Также в 2024 году в регионе отремонтируют десять мостов общей площадью 500 погонных м. Работы на трёх из них будут завершены к концу 2024 года, на остальных — в 2025-м.

Кроме того, на некоторых участках проведут работы по улучшению дорожной инфраструктуры.

Ранее сайт «Утро.ру» сообщал, что участок автотрассы от станции метро «Коммунарка» до улицы Поляны в Москве готов более чем наполовину. Это часть строящейся трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, открытие которой запланировано на 2026 год.