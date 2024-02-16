Продажи автомобилей с пробегом в России сократились в январе на 10%

В России снижаются продажи автомобилей с пробегом. В январе 2024 года приобрели 324,7 тыс. подержанных легковых автомобилей — на 10,1% меньше, чем в январе 2022 года.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Как указывают аналитики, рынок подержанных машин снижается третий месяц подряд. Продажи автомобилей с пробегом в августе прошлого года достигли пика (551,3 тыс. штук), но потом начали падать от месяца к месяцу.

В октябре прошлого года они опустились ниже 500-тысячной отметки. В ноябре рынок сократился ещё на 0,5% (к ноябрю 2022-го), а в январе 2024-го продажи упали ниже 400 тыс.

В нынешнем январе было продано самое маленькое количество автомобилей за последние семь лет. Более низкие показатели были зафиксированы в январе 2017-го, когда было реализовано 314,5 тыс. машин.

Ранее в пресс-службе Минпромторга сообщили, что продажи новых легковых автомобилей в России в январе 2024 года выросли на 62% в годовом выражении.