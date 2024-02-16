В Подмосковье мобильные ветстанции продолжат работу по графику

В Московской области мобильные ветеринарные пункты обслуживают свыше 4,5 тыс. адресов.

Они перемещаются по коттеджным посёлкам, садовым товариществам и дачным кооперативам в различных округах региона, информирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Передвижные ветстанции очень нужны во время нештатных ситуаций, отметил глава ведомства Владислав Мурашов.

«По многочисленным обращениям жителей мобильные ветстанции будут работать на территории всего Подмосковья в соответствии с установленным графиком», — отметил он.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с НСН посоветовал ответственно подходить к выбору варианта кормления кошек и собак.