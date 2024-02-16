RT в Telegram
Подпишись

В Подмосковье мобильные ветстанции продолжат работу по графику

Короткая ссылка
В Московской области мобильные ветеринарные пункты обслуживают свыше 4,5 тыс. адресов.
В Подмосковье мобильные ветстанции продолжат работу по графику
  • Gettyimages.ru
  • © ThamKC

Они перемещаются по коттеджным посёлкам, садовым товариществам и дачным кооперативам в различных округах региона, информирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Передвижные ветстанции очень нужны во время нештатных ситуаций, отметил глава ведомства Владислав Мурашов.

«По многочисленным обращениям жителей мобильные ветстанции будут работать на территории всего Подмосковья в соответствии с установленным графиком», — отметил он.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с НСН посоветовал ответственно подходить к выбору варианта кормления кошек и собак.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить