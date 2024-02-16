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В ЮВАО Москвы появится новая застройка по городской программе

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в пяти районах на юго-востоке столицы построят новые объекты деловой, социальной и развлекательной инфраструктуры.
В ЮВАО Москвы появится новая застройка по городской программе

Строительство осуществляется в рамках реализации программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), пишет сайт kp.ru.

«Так, в Марьине, Рязанском и Южнопортовом районах возведут новые школы и детские сады общей площадью свыше 32 тыс. кв. м. Образовательные учреждения дадут городу не менее 280 рабочих мест», — отметил вице-мэр.

По его словам, в целом в округе возведут более 141 тыс. кв. м недвижимости. В результате появится около 4,6 тыс. новых рабочих мест.

Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промзоны в Царицыне построят школу, детсад и спорткомплекс.

 

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