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В Севастополе задержали яхту, похищенную на Карибских островах

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Сотрудники таможни в Севастополе пресекли попытку незаконной легализации яхты, которая была похищена на Карибских островах весной 2019 года.
В Севастополе задержали яхту, похищенную на Карибских островах
  • globallookpress.com
  • © Ulf Mauder/dpa

Как сообщили в пресс-службе ФТС России, россияне взяли напрокат яхту стоимостью 30 млн рублей во время отдыха на островах Антигуа и Барбуда.

«Они перегнали судно на родину, а затем один из злоумышленников зарегистрировал его по поддельным документам», — говорится в заявлении.

Отмечается, что после этого яхту сдавали в аренду для морских прогулок по российскому и турецкому побережью Чёрного моря.

«Яхта была задержана. Экспертиза установила, что она имеет два идентификационных номера, один из которых нанесён кустарным способом и является поддельным», — подчеркнули в таможенной службе.

24 января таможенники и сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали партию кокаина на 13 млрд рублей в Большом порту Санкт-Петербурга.

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