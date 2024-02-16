RT: нашёлся хозяин спасённой из запертой квартиры в Томилине собаки

Нашёлся хозяин собаки, спасённой из запертой квартиры в Томилине Московской области. Как рассказал RT мужчина, он провёл десять дней в наркологическом центре, куда пришёл сам.

Собеседник RT сказал, что у него нет претензий по поводу того, что дверь в его квартиру вскрыли.

Мужчина добавил, что пока не решил, будет ли пытаться вернуть питомца.

Администрация будет думать, отдавать ли собаку владельцу, сообщил RT начальник территориального управления Томилино — Октябрьский Сергей Андреев.

«Мы видели условия, в которых находилась собака. Владелец, я так понимаю, одинокий человек. Мы однозначно встретимся с ним, я сам был на месте — квартира в ужасном состоянии», — сказал он.

Он добавил, что с собакой всё хорошо, нельзя сказать, чтобы она скучала по хозяину.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов совместно с представителями экстренных служб спасли собаку, которая длительное время находилась в запертой квартире в посёлке Томилино Московской области.