Четверых пострадавших при обстреле Белгорода отправят на лечение в Москву

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что двое детей и двое взрослых, которые пострадали после удара украинской армии по Белгороду, будут отправлены в медучреждения Москвы для лечения.

По его словам, у пострадавшего мальчика перелом бедра и осколочные ранения лица, девочка получила проникающее ранение брюшной полости, сотрясение головного мозга, а также осколочное ранение бедра, а у обоих взрослых зафиксированы травмы конечностей.

«Сегодня вечером отправим их поездом вместе с сопровождающими и родственниками», — написал Гладков в Telegram.

Ранее губернатор заявил, что число погибших в результате атаки ВСУ на Белгород увеличилось до семи.