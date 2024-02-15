Четверых пострадавших при обстреле Белгорода отправят на лечение в Москву
- AFP
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По его словам, у пострадавшего мальчика перелом бедра и осколочные ранения лица, девочка получила проникающее ранение брюшной полости, сотрясение головного мозга, а также осколочное ранение бедра, а у обоих взрослых зафиксированы травмы конечностей.
«Сегодня вечером отправим их поездом вместе с сопровождающими и родственниками», — написал Гладков в Telegram.
Ранее губернатор заявил, что число погибших в результате атаки ВСУ на Белгород увеличилось до семи.