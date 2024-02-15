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Четверых пострадавших при обстреле Белгорода отправят на лечение в Москву

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что двое детей и двое взрослых, которые пострадали после удара украинской армии по Белгороду, будут отправлены в медучреждения Москвы для лечения.
Четверых пострадавших при обстреле Белгорода отправят на лечение в Москву
  • AFP
  • © TELEGRAM / @v_v_demidov

По его словам, у пострадавшего мальчика перелом бедра и осколочные ранения лица, девочка получила проникающее ранение брюшной полости, сотрясение головного мозга, а также осколочное ранение бедра, а у обоих взрослых зафиксированы травмы конечностей.

«Сегодня вечером отправим их поездом вместе с сопровождающими и родственниками», — написал Гладков в Telegram.

Ранее губернатор заявил, что число погибших в результате атаки ВСУ на Белгород увеличилось до семи.

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