В Москве рассказали о новых инфраструктурных проектах на востоке города

В Восточном административном округе Москвы реализуют четыре инфраструктурных проекта, рассказал глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Об этом сообщает НСН.

«Для улучшения транспортной ситуации мы продолжаем локальные строительные работы и реконструкцию уже существующей улично-дорожной сети. На территории Восточного округа есть несколько таких проектов», — отметил он.

По его словам, на пересечении Свободного проспекта и Большого Купавенского проезда возведут эстакаду, ещё три объекта планируется реконструировать.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о предстоящем благоустройстве 34 транспортных объектов.