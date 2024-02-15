В Москве рассказали о новых инфраструктурных проектах на востоке города
Об этом сообщает НСН.
«Для улучшения транспортной ситуации мы продолжаем локальные строительные работы и реконструкцию уже существующей улично-дорожной сети. На территории Восточного округа есть несколько таких проектов», — отметил он.
По его словам, на пересечении Свободного проспекта и Большого Купавенского проезда возведут эстакаду, ещё три объекта планируется реконструировать.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о предстоящем благоустройстве 34 транспортных объектов.