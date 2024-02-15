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АТОР: стоимость отдыха в Малайзии начинается от 277 тысяч рублей

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Стоимость туров в Малайзию из Москвы начинается от 277 тыс. рублей на двоих. Такие данные приводятся на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
АТОР: стоимость отдыха в Малайзии начинается от 277 тысяч рублей
  • Gettyimages.ru
  • © Matteo Colombo

Отмечается, что турпутёвка включает 11 ночей в отеле 4* с завтраками, перелёт рейсом туркменского перевозчика.

Жителям Екатеринбурга отдых на Лангкави на десять дней в феврале в отеле 4* с завтраками обойдётся от 309 тыс. рублей на двоих, аналогичный тур из Самары будет стоить от 310 тыс. рублей.

Директор турофиса Малайзии в России Зулкифли Бин Мохамед рассказал, что цель на 2024 год — увеличить количество прибытий из России на 10% по сравнению с показателями 2023 года.

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