АТОР: стоимость отдыха в Малайзии начинается от 277 тысяч рублей
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Отмечается, что турпутёвка включает 11 ночей в отеле 4* с завтраками, перелёт рейсом туркменского перевозчика.
Жителям Екатеринбурга отдых на Лангкави на десять дней в феврале в отеле 4* с завтраками обойдётся от 309 тыс. рублей на двоих, аналогичный тур из Самары будет стоить от 310 тыс. рублей.
Директор турофиса Малайзии в России Зулкифли Бин Мохамед рассказал, что цель на 2024 год — увеличить количество прибытий из России на 10% по сравнению с показателями 2023 года.