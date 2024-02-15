Правительство ХМАО переназначило на новый срок ректора СурГУ

В Ханты-Мансийском автономном округе переназначили на новый срок ректора Сургутского государственного университета Сергея Косенка, который занимает свою должность с 2010 года.

Об этом сообщает URA.RU.

Кроме того, на прежние должности переназначены директор Технолого-педагогического колледжа Ханты-Мансийска Алексей Сарабаров и руководитель Сургутской школы с профессиональной подготовкой для обучающихся с ОВЗ Валентина Цыганкова.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства Югры.

В январе сообщалось, что проректор из Санкт-Петербургского политехнического университета Юрий Клочков вступил в должность исполняющего обязанности ректора Тюменского индустриального университета.