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Правительство ХМАО переназначило на новый срок ректора СурГУ

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В Ханты-Мансийском автономном округе переназначили на новый срок ректора Сургутского государственного университета Сергея Косенка, который занимает свою должность с 2010 года.
Правительство ХМАО переназначило на новый срок ректора СурГУ
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

Кроме того, на прежние должности переназначены директор Технолого-педагогического колледжа Ханты-Мансийска Алексей Сарабаров и руководитель Сургутской школы с профессиональной подготовкой для обучающихся с ОВЗ Валентина Цыганкова.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства Югры.

В январе сообщалось, что проректор из Санкт-Петербургского политехнического университета Юрий Клочков вступил в должность исполняющего обязанности ректора Тюменского индустриального университета.

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