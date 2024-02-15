Автоэксперт Рязанов рассказал о падении популярности полноприводных автомобилей

Технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов заявил, что современные производители автомобилей постепенно отказываются от полного привода. Во многих новых моделях такую опцию можно подключать при необходимости.

Примеры таких изменений — новые модели Land Rover Defender, Mercedes-Benz G-Class и Cadillac Escalade, поделился эксперт в беседе с «Российской газетой».

«Полный привод бесполезен при эксплуатации автомобиля в городских условиях, например, большинство компактных «паркетников» имеют передний привод, так как такие модели стоят дешевле и потребляют меньше топлива», — добавил Рязанов.

Ранее вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко в беседе с НСН рассказал, как определить у подержанной машины скрученный пробег.