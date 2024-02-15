Автоэксперт Рязанов рассказал о падении популярности полноприводных автомобилей
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Примеры таких изменений — новые модели Land Rover Defender, Mercedes-Benz G-Class и Cadillac Escalade, поделился эксперт в беседе с «Российской газетой».
«Полный привод бесполезен при эксплуатации автомобиля в городских условиях, например, большинство компактных «паркетников» имеют передний привод, так как такие модели стоят дешевле и потребляют меньше топлива», — добавил Рязанов.
Ранее вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко в беседе с НСН рассказал, как определить у подержанной машины скрученный пробег.