Прокуратура организовала проверку после аварийной посадки самолёта в Шереметьеве
- РИА Новости
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Об этом информирует пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полётов и соблюдении прав пассажиров в связи с аварийной посадкой самолёта рейса Москва — Санкт-Петербург в аэропорту Шереметьево», — говорится в сообщении.
Отмечается, что, по предварительным данным, аварийная посадка произошла по техническим причинам.
Ранее сообщалось, что экипаж вылетевшего из Внукова самолёта рейса Москва — Санкт-Петербург принял решение вернуться в один из столичных аэропортов из-за проблем с двигателем.