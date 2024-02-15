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Прокуратура организовала проверку после аварийной посадки самолёта в Шереметьеве

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Транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полётов после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево вылетевшего в Санкт-Петербург самолёта.
Прокуратура организовала проверку после аварийной посадки самолёта в Шереметьеве
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Об этом информирует пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полётов и соблюдении прав пассажиров в связи с аварийной посадкой самолёта рейса Москва — Санкт-Петербург в аэропорту Шереметьево», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по предварительным данным, аварийная посадка произошла по техническим причинам.

Ранее сообщалось, что экипаж вылетевшего из Внукова самолёта рейса Москва — Санкт-Петербург принял решение вернуться в один из столичных аэропортов из-за проблем с двигателем.

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