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В Краснодаре капитально отремонтируют 244 многоэтажки в 2024 году

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В Краснодаре сделают капитальный ремонт в 53 многоэтажках, работы там уже начались.
В Краснодаре капитально отремонтируют 244 многоэтажки в 2024 году
  • Gettyimages.ru

Всего в 2024 году отремонтировать планируют 244 многоэтажки, в том числе 41 дом, где требовался неотложный капремонт, сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

Из числа тех домов, где работы уже ведутся, в 19 зданиях отремонтируют крыши, в 12 приведут в порядок фасады, ещё в 22 отремонтируют внутридомовые инженерные сети.

В общей сложности на капремонт многоэтажек направят порядка 2,4 млрд рублей.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в прошлом году в столице отремонтировали 28 офисов «Мои документы».

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