Шесть человек пострадали в результате ДТП с участием двух автобусов в Курске

Авария произошла на остановке общественного транспорта в Курске, где столкнулись два автобуса. В результате ДТП пострадали шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

По данным правоохранителей, столкновение произошло, когда один из автобусов закончил высадку пассажиров и уже собирался продолжить движение по маршруту. В этот момент сзади в него врезался другой автобус.

«Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения для осмотра и оказания помощи», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно об аварии в Севастополе, где троллейбус столкнулся с машиной скорой. Четыре человека обратились за медицинской помощью.