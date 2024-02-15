Шесть человек пострадали в результате ДТП с участием двух автобусов в Курске
- РИА Новости
По данным правоохранителей, столкновение произошло, когда один из автобусов закончил высадку пассажиров и уже собирался продолжить движение по маршруту. В этот момент сзади в него врезался другой автобус.
«Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения для осмотра и оказания помощи», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно об аварии в Севастополе, где троллейбус столкнулся с машиной скорой. Четыре человека обратились за медицинской помощью.