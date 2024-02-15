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СК возбудил дело о хулиганстве после перестрелки в центре Москвы

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после перестрелки в центре Москвы, вспыхнувшей из-за мелкого ДТП.
СК возбудил дело о хулиганстве после перестрелки в центре Москвы
  • РИА Новости

«По данному факту ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК России («Хулиганство»)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Также отмечается, что председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования происшествия.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате стрельбы в центре Москвы. Возможным поводом для стрельбы стал дорожный конфликт между водителями.

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