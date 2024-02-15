СК возбудил дело о хулиганстве после перестрелки в центре Москвы
- РИА Новости
«По данному факту ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК России («Хулиганство»)», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Также отмечается, что председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования происшествия.
Ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате стрельбы в центре Москвы. Возможным поводом для стрельбы стал дорожный конфликт между водителями.