СК возбудил дело о хулиганстве после перестрелки в центре Москвы

Следственный комитет возбудил уголовное дело после перестрелки в центре Москвы, вспыхнувшей из-за мелкого ДТП.

«По данному факту ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК России («Хулиганство»)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Также отмечается, что председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования происшествия.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате стрельбы в центре Москвы. Возможным поводом для стрельбы стал дорожный конфликт между водителями.