В МЧС заявили о ликвидации пожара во дворе здания «Известия-холл» в Москве

В пресс-службе МЧС России заявили о полной ликвидации возгорания во дворе здания «Известия-холл» в центре Москвы.

РИА Новости

«В Москве специалисты МЧС России полностью ликвидировали пожар», — говорится в Telegram-канале ведомства. Ранее сообщалось, что пожар начался в здании на Пушкинской площади в Москве. Позднее стало известно о локализации возгорания.