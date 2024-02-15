В МЧС заявили о ликвидации пожара во дворе здания «Известия-холл» в Москве
В пресс-службе МЧС России заявили о полной ликвидации возгорания во дворе здания «Известия-холл» в центре Москвы.
- РИА Новости
«В Москве специалисты МЧС России полностью ликвидировали пожар», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее сообщалось, что пожар начался в здании на Пушкинской площади в Москве. Позднее стало известно о локализации возгорания.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему: