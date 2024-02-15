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В МЧС заявили о ликвидации пожара во дворе здания «Известия-холл» в Москве

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В пресс-службе МЧС России заявили о полной ликвидации возгорания во дворе здания «Известия-холл» в центре Москвы.
В МЧС заявили о ликвидации пожара во дворе здания «Известия-холл» в Москве
  • РИА Новости

«В Москве специалисты МЧС России полностью ликвидировали пожар», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что пожар начался в здании на Пушкинской площади в Москве. Позднее стало известно о локализации возгорания.

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