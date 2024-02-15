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Москва выставила на торги помещение для бизнеса в районе Щукино

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Москва выставила на открытые торги нежилое помещение свободного назначения площадью 196,9 кв. м в районе Щукино (СЗАО).
Москва выставила на торги помещение для бизнеса в районе Щукино

Помещение расположено на первом этаже многоквартирного дома на улице Расплетина, сообщает НСН со ссылкой на столичный Департамент по конкурентной политике.

Объект подходит под размещение магазина, офиса или предприятия сферы услуг.

Заявки на участие в торгах принимаются до 5 марта. Онлайн-аукцион пройдёт 14 марта на торговой площадке «Росэлторг».

Ранее телеканал «360» со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщал, что в 2023 году в столице одобрили реализацию 38 проектов комплексного развития территорий (КРТ). Реорганизацией участков займутся правообладатели, городские операторы, а также инвесторы, выбранные по итогам торгов.

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