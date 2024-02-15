Порядка 5% россиян заявили о планах приобрести жильё в 2024 году

Аналитики рынка недвижимости опросили россиян на предмет планов по приобретению собственного жилья. Выяснилось, что 27% опрошенных планируют купить недвижимость, но не определились со сроками.

Ещё по 8% респондентов хотели бы приобрести недвижимость в ближайшие два — четыре года, 5% — в 2024-м, а 3% — не раньше, чем через пять лет, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследования сервисов «Работа.ру» и «Домклик».

При этом 46% опрошенных задумываются над приобретением собственного дома.

Среди желающих приобрести квартиру 42% хотели бы купить жильё в новостройке, 36% — на вторичном рынке, а 4% выбрали бы апартаменты.

Большинство опрошенных (60%) для покупки жилья планируют использовать заёмные средства (кредит или ипотеку), 52% прибегнут к личным накоплениям, а 19% полагаются на социальные программы от государства.

Ранее НСН сообщала, что на Краснобогатырской улице в Восточном административном округе Москвы построят два жилых корпуса по программе реновации.