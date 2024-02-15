Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада

Сотрудники городских служб столицы работают в усиленном режиме из-за снегопада.

Об этом говорится в Telegram столичного Комплекса городского хозяйства.

«Городские службы работают в усиленном режиме из-за снегопада. По прогнозам синоптиков, начавшийся ночью сильный снегопад продлится до конца дня», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что в течение всего дня коммунальные службы будут повторять цикл необходимых работ: сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололёдной обработкой.

Ранее автомобилистов Москвы призвали быть внимательными на дорогах из-за сложных погодных условий в ближайшие дни.