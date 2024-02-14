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Автоэксперт Хайцеэр рассказал о правилах езды по зимней дороге

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Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал, какие правила желательно соблюдать при езде по зимней дороге.
Автоэксперт Хайцеэр рассказал о правилах езды по зимней дороге
  • Gettyimages.ru

«Первое: в любую непогоду, тем более в гололёд, лучше на дорогу общего пользования вообще не выезжать, воздержаться от поездки на автомобиле, если такая возможность есть. Второе: если уж выехали, обязательно держите дистанцию, чтобы оставалось пространство для манёвра», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, крайне нежелательны резкие манёвры.

Как пояснил Хайцеэр, любое перестроение должно быть плавным, а резкое ускорение приведёт к тому, что автомобиль может уйти в занос.

Ранее автоэксперт Михаил Колодочкин в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, как не попасть в ДТП в гололёд.

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