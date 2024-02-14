Мосгорсуд вернул ходатайство об УДО бывшему депутату Госдумы Рашкину

Мосгорсуд постановил вернуть ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшему депутату Госдумы Валерию Рашкину.

Об этом пишет РИА Новости.

Согласно решению Мосгорсуда, Рашкин неверно составил своё ходатайство об УДО, которое было направлено в Кунцевский районный суд.

Суд постановил возвратить заявителю ходатайство адвоката и осуждённого Рашкина.

В апреле 2022 года Калининский районный суд Саратовской области приговорил Рашкина к трём годам лишения свободы условно по делу о незаконной охоте.

Позже Рашкин обжаловал решение суда, назвав приговор несправедливым.

В мае Саратовский областной суд оставил приговор без изменения.