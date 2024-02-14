Специалист Каргалев: пик рассылок фишинговых сообщений приходится на вторник
В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметил, что после среды начинается спад, который заканчивается в воскресенье.
«Тренд последнего года в фишинговых рассылках — это качественно составленные, продуманные письма-приманки, которые ещё пару лет назад могли себе позволить только отдельные профессиональные участники киберпреступного мира или продвинутые группировки», — сказал он.
По его словам, чаще всего во вредоносных вложениях встречаются программы для кражи логинов и паролей, а также других данных.
Ранее разработчик нейросетей, генеральный директор группы компаний «Наносемантика» Станислав Ашманов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал сообщение о том, что компания OpenAI начала маркировать изображения, созданные искусственным интеллектом (ИИ).