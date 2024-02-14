RT: ФНС принудительно ликвидирует последнюю фирму галериста Гельмана в России
- РИА Новости
«Словоново МСК» была учреждена в январе 2022 года, видом деятельности указана «организация конференций и выставок». Фирма не подавала отчётности в налоговую ни за 2022-й, ни за 2023 год: данных об этом в ЕГРЮЛ нет.
«Словоново» — название форума, который Гельман с 2018 года проводил в Будве (Черногория). Сначала он назывался «Форум русской культуры Словоново». После начала СВО название поменялось на «Форум свободной культуры».
Одним из спонсоров «Словоново» является сооснователь НК «ЮКОС» Леонид Невзлин*.
Как следует из базы данных «Контур.Фокус», в разные годы Гельман управлял или владел десятью юридическими лицами в Москве и Перми. Наиболее известные его проекты — «Фонд эффективной политики», общественно-политический «Русский журнал» и «Галерея Марата Гельмана».
В 2022 году стало известно, что МВД России объявило в розыск Гельмана на основании статьи УК, однако номер статьи не сообщался.
В ноябре 2023 года Гельман посетил Украину, где встретился с боевиками запрещённого в РФ террористического подразделения ВСУ — «Легион «Свобода России»**.
* Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.
** Организация признана террористической, её деятельность в России запрещена.