RT: ФНС принудительно ликвидирует последнюю фирму галериста Гельмана в России

Общество с ограниченной ответственностью «Словоново МСК», которым владеет 63-летний галерист Марат Гельман*, будет принудительно ликвидировано по решению ФНС. Об этом RT стало известно из анализа реестра юридических лиц и публичных уведомлений ведомства.

«Словоново МСК» была учреждена в январе 2022 года, видом деятельности указана «организация конференций и выставок». Фирма не подавала отчётности в налоговую ни за 2022-й, ни за 2023 год: данных об этом в ЕГРЮЛ нет.

«Словоново» — название форума, который Гельман с 2018 года проводил в Будве (Черногория). Сначала он назывался «Форум русской культуры Словоново». После начала СВО название поменялось на «Форум свободной культуры».

Одним из спонсоров «Словоново» является сооснователь НК «ЮКОС» Леонид Невзлин*.

Как следует из базы данных «Контур.Фокус», в разные годы Гельман управлял или владел десятью юридическими лицами в Москве и Перми. Наиболее известные его проекты — «Фонд эффективной политики», общественно-политический «Русский журнал» и «Галерея Марата Гельмана».

В 2022 году стало известно, что МВД России объявило в розыск Гельмана на основании статьи УК, однако номер статьи не сообщался.

В ноябре 2023 года Гельман посетил Украину, где встретился с боевиками запрещённого в РФ террористического подразделения ВСУ — «Легион «Свобода России»**.



* Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.

** Организация признана террористической, её деятельность в России запрещена.