Уголовное дело возбуждено по факту пожара в доме в Анапе

Уголовное дело возбуждено по факту пожара в жилом доме в Анапе. Об этом заявили в управлении СК России по Краснодарскому краю.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России», — говорится в заявлении.

Отмечается, что дело возбудили из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее стало известно, что из горящего многоэтажного дома в Анапе эвакуировали 440 человек, один человек пострадал.

По данным источника RT в экстренных службах, мансарда горящего в Анапе многоэтажного жилого дома обрушилась по всей площади.