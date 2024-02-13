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Уголовное дело возбуждено по факту пожара в доме в Анапе

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Уголовное дело возбуждено по факту пожара в жилом доме в Анапе. Об этом заявили в управлении СК России по Краснодарскому краю.
Уголовное дело возбуждено по факту пожара в доме в Анапе
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России», — говорится в заявлении.

Отмечается, что дело возбудили из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее стало известно, что из горящего многоэтажного дома в Анапе эвакуировали 440 человек, один человек пострадал.

По данным источника RT в экстренных службах, мансарда горящего в Анапе многоэтажного жилого дома обрушилась по всей площади.

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