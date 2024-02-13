Уголовное дело возбуждено по факту пожара в доме в Анапе
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России», — говорится в заявлении.
Отмечается, что дело возбудили из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ранее стало известно, что из горящего многоэтажного дома в Анапе эвакуировали 440 человек, один человек пострадал.
По данным источника RT в экстренных службах, мансарда горящего в Анапе многоэтажного жилого дома обрушилась по всей площади.