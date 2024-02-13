Путин поручил обеспечить привлечение к наставнической работе участников СВО
- РИА Новости
Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Российский лидер поручил привлечь к наставнической работе лиц, которые имеют значительные заслуги перед российским обществом, государственные награды, государственные и общественные премии.
«А также лиц, принимавших участие в специальной военной операции», — говорится в документе.
Соответствующий доклад необходимо представить до 1 июля 2024 года.
Ранее Владимир Путин поручил Минпросвещения совместно с Минобрнауки и Минтруда представить предложения по установлению в России Дня наставника.