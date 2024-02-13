Ставропольские аграрии получат более 5,6 млрд рублей господдержки в 2024 году
Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
«Доступ к льготным кредитным ресурсам особенно важен для аграриев, особенно для реализации инвестпроектов. По поручению губернатора, в текущем году планируется завершить 14 инвестпроектов стоимостью порядка 22 млрд рублей», — заявил министр сельского хозяйства региона Сергей Измалков.
Ранее сообщалось, что правительство направит 20 млрд рублей на льготные кредиты для АПК России.