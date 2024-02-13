Воробьёв проверил ход реконструкции Путилковского шоссе в Красногорске

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в текущем году в городском округе Красногорск откроют два путепровода и две дороги, а в следующем году — тоннель и автодорогу Путилково — Пятницкое шоссе.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу губернатора и областного правительства.

Воробьёв проинспектировал ход работ по реконструкции Путилковского шоссе в Красногорске, строительная готовность которого составляет 30%.

«Сейчас здесь строятся два путепровода при поддержке президента, в рамках развития Московского транспортного узла, ещё два — в Наро-Фоминске и Раменском. Все они должны быть сданы в этом году», — сказал губернатор.

В перспективе тоннель станет частью четырёхполосной дороги, которая соединит Путилково и Пятницкое шоссе.

В настоящее время в Московской области ведётся строительство 40 дорожных объектов, по 22 из них в этом году планируют запустить движение.

Ранее сайт «Утро.ру» сообщал, что участок автотрассы от станции метро «Коммунарка» до улицы Поляны в Москве готов более чем наполовину. Это часть строящейся трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, открытие которой запланировано на 2026 год.