Воробьёв проверил ход реконструкции Путилковского шоссе в Красногорске
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу губернатора и областного правительства.
Воробьёв проинспектировал ход работ по реконструкции Путилковского шоссе в Красногорске, строительная готовность которого составляет 30%.
«Сейчас здесь строятся два путепровода при поддержке президента, в рамках развития Московского транспортного узла, ещё два — в Наро-Фоминске и Раменском. Все они должны быть сданы в этом году», — сказал губернатор.
В перспективе тоннель станет частью четырёхполосной дороги, которая соединит Путилково и Пятницкое шоссе.
В настоящее время в Московской области ведётся строительство 40 дорожных объектов, по 22 из них в этом году планируют запустить движение.
Ранее сайт «Утро.ру» сообщал, что участок автотрассы от станции метро «Коммунарка» до улицы Поляны в Москве готов более чем наполовину. Это часть строящейся трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, открытие которой запланировано на 2026 год.