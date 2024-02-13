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Губернатор Текслер выразил соболезнования в связи со смертью генерала Востротина

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования в связи со смертью Героя Советского Союза, генерал-полковника Валерия Востротина.
Губернатор Текслер выразил соболезнования в связи со смертью генерала Востротина
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Валерий Александрович — истинный пример беззаветного служения Отечеству. Ратный труд был делом всей его жизни. Уроженец Челябинской области, сын фронтовика, он прошёл нелёгкий и славный путь от суворовца до командира парашютно-десантного взвода, от самого молодого генерала в СССР до заместителя министра Российской Федерации по ГО и ЧС», — заявил Текслер.

По его словам, в любой самой сложной обстановке Востротин принимал верные решения, демонстрировал самоотверженность, силу духа и верность воинскому долгу.

Как отметил губернатор, жители региона скорбят вместе с родными и близкими генерала.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Героя Советского Союза Валерия Востротина, который командовал 9-й парашютно-десантной ротой 345-го гвардейского полка в Афганистане.

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