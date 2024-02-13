Путин поручил ОНФ изучить обращения, поступившие на пресс-конференцию
- РИА Новости
Об этом говорится в перечне поручений главы государства по результатам пресс-конференции.
По итогам анализа поручено направить данные в администрацию президента России, правительство, заинтересованные ведомства и высшим должностным лицам российских регионов для рассмотрения в рамках их компетенции.
При этом ответственным за исполнение поручения в документе значится руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. Доклад по этому вопросу поручено представить до 30 ноября.
В начале февраля в Кремле сообщали, что Путин пообщается с активом Общероссийского народного фронта и выступит на форуме «Всё для победы».