RT в Telegram
Подпишись

Путин поручил ОНФ изучить обращения, поступившие на пресс-конференцию

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин поручил движению «Народный фронт «За Россию» проанализировать обращения граждан, которые поступили в рамках пресс-конференции главы государства, прошедшей 14 декабря 2023 года.
Путин поручил ОНФ изучить обращения, поступившие на пресс-конференцию
  • РИА Новости

Об этом говорится в перечне поручений главы государства по результатам пресс-конференции. 

По итогам анализа поручено направить данные в администрацию президента России, правительство, заинтересованные ведомства и высшим должностным лицам российских регионов для рассмотрения в рамках их компетенции.

При этом ответственным за исполнение поручения в документе значится руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. Доклад по этому вопросу поручено представить до 30 ноября.

В начале февраля в Кремле сообщали, что Путин пообщается с активом Общероссийского народного фронта и выступит на форуме «Всё для победы».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить