Путин поручил ОНФ изучить обращения, поступившие на пресс-конференцию

Российский президент Владимир Путин поручил движению «Народный фронт «За Россию» проанализировать обращения граждан, которые поступили в рамках пресс-конференции главы государства, прошедшей 14 декабря 2023 года.

Об этом говорится в перечне поручений главы государства по результатам пресс-конференции.

По итогам анализа поручено направить данные в администрацию президента России, правительство, заинтересованные ведомства и высшим должностным лицам российских регионов для рассмотрения в рамках их компетенции.

При этом ответственным за исполнение поручения в документе значится руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. Доклад по этому вопросу поручено представить до 30 ноября.

В начале февраля в Кремле сообщали, что Путин пообщается с активом Общероссийского народного фронта и выступит на форуме «Всё для победы».