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Автоэксперт Стрельбицкий рассказал о правилах прогрева автомобиля с АКПП зимой

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Директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий заявил, что прогрев автомобиля с автоматической коробкой передач (АКПП) в зимнее время позволяет существенно увеличить срок службы устройства и уменьшает вероятность преждевременных поломок.
Автоэксперт Стрельбицкий рассказал о правилах прогрева автомобиля с АКПП зимой
  • Gettyimages.ru

При минусовых температурах, прежде чем начинать движение, рекомендуется прогреть автомобиль в течение трёх-пяти минут, сообщил эксперт в беседе с «Российской газетой».

«Затем можно начинать плавно и поочерёдно переключать передачи на D и R, задерживаясь на каждом положении по 15-20 секунд, чтобы прокачать масло через все узлы АКПП», — отметил Стрельбицкий.

После этого он рекомендовал осторожно начинать движение, без резкого ускорения и манёвров.

«Соблюдайте эти правила и один из самых дорогостоящих и нежных узлов автомобиля будет служить вам долгие годы», — заключил автоэксперт.

Ранее вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко в беседе с НСН рассказал, как определить у подержанной машины скрученный пробег.

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