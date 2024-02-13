Автоэксперт Стрельбицкий рассказал о правилах прогрева автомобиля с АКПП зимой

Директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий заявил, что прогрев автомобиля с автоматической коробкой передач (АКПП) в зимнее время позволяет существенно увеличить срок службы устройства и уменьшает вероятность преждевременных поломок.

При минусовых температурах, прежде чем начинать движение, рекомендуется прогреть автомобиль в течение трёх-пяти минут, сообщил эксперт в беседе с «Российской газетой».

«Затем можно начинать плавно и поочерёдно переключать передачи на D и R, задерживаясь на каждом положении по 15-20 секунд, чтобы прокачать масло через все узлы АКПП», — отметил Стрельбицкий.

После этого он рекомендовал осторожно начинать движение, без резкого ускорения и манёвров.

«Соблюдайте эти правила и один из самых дорогостоящих и нежных узлов автомобиля будет служить вам долгие годы», — заключил автоэксперт.

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