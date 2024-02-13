В базу лучших практик платформы «Смартека» АСИ включён 181 проект Москвы

Министр правительства Москвы, глава Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева заявила, что 181 столичный проект вошёл в базу платформы лучших региональных практик «Смартека» городского Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Об этом информирует НСН.

«Москва является лидером по числу размещённых на платформе «Смартека» практик — на столицу приходится около 11% от общего числа представленных на портале региональных инициатив», — подчеркнула Багреева.

По её словам, порядка 20% столичных проектов применяется в сфере предпринимательства, 18% — здравоохранения и более 15% — в области социальной поддержки.

Кроме того, широко представлены московские решения в сфере образования, а также государственного и муниципального управления.

Платформа «Смартека» создана для обмена лучшими практиками регионов России. На сегодняшний день 43 проекта Москвы внедряются в 70 регионах страны.

Ранее «Радио 1» сообщало, что проект «Единый портал записи в кружки, секции и дома культуры Подмосковья» победил в номинации «Основные бизнес-процессы, госуправление/социальные институты» Национальной премии в сфере цифровизации «КулибИТ-2023».