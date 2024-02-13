«Техноград» на ВДНХ запускает онлайн-курс по ведению переговоров

Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ запускает вебинары на тему: «Эффективные переговоры для жизни и бизнеса».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Курс будет полезен тем, кто работает в сфере продаж и бизнеса. Он состоит из трёх часовых бесплатных вебинаров, записаться на которые можно на сайте «Технограда».

Участникам расскажут о стратегиях проведения успешных переговоров, о невербальных средствах общения и об эмоциях, которые люди испытывают на переговорах.

Ранее НСН со ссылкой на главу Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского писала о двух новых курсах по производству изделий для медицинской промышленности, которые открыли «Московская техническая школа» («МТШ») и Первый МГМУ им. И.М. Сеченова.