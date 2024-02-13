RT в Telegram
Подпишись

«Техноград» на ВДНХ запускает онлайн-курс по ведению переговоров

Короткая ссылка
Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ запускает вебинары на тему: «Эффективные переговоры для жизни и бизнеса».
«Техноград» на ВДНХ запускает онлайн-курс по ведению переговоров
  • © пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Курс будет полезен тем, кто работает в сфере продаж и бизнеса. Он состоит из трёх часовых бесплатных вебинаров, записаться на которые можно на сайте «Технограда».

Участникам расскажут о стратегиях проведения успешных переговоров, о невербальных средствах общения и об эмоциях, которые люди испытывают на переговорах.

Ранее НСН со ссылкой на главу Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского писала о двух новых курсах по производству изделий для медицинской промышленности, которые открыли «Московская техническая школа» («МТШ») и Первый МГМУ им. И.М. Сеченова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить