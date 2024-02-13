В Алексеевском районе Москвы построят спорткомплекс с двумя бассейнами

В Алексеевском районе Москвы построят физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с двумя бассейнами. Общая площадь сооружения составит около 8 тыс. кв. м.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что на площадке будущего объекта специалисты уже монтируют монолитные конструкции подземной части и прокладывают наружные инженерные сети.

«До конца I квартала мы планируем начать строить наземную часть, а в 2025 году — завершить работы», — добавил Загрутдинов.

Помимо двух бассейнов — взрослого и детского — в СК оборудуют зал общей физподготовки, сауну, буфет и др. Его смогут посещать свыше 1,7 тыс. человек ежедневно.

Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промзоны в Царицыне построят школу, детсад и спорткомплекс.