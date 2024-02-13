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Москвичи воспользовались услугами портала mos.ru более 2,3 млрд раз с 2020 года

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Москвичи воспользовались услугами портала mos.ru более 2,3 млрд раз за четыре года. Об этом сообщил заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий Дмитрий Иванов.
Москвичи воспользовались услугами портала mos.ru более 2,3 млрд раз с 2020 года
  • Gettyimages.ru
  • © RunPhoto

По его словам, востребованность услуг портала выросла на 87%: в 2020 году ими воспользовались более 406 млн раз, а в 2023-м — свыше 760 млн раз, пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

В текущий момент пользователям mos.ru доступно более 420 услуг и сервисов для решения повседневных задач.

Самыми популярными за это время стали услуги электронного дневника школьника и электронной медкарты, отправка показаний счётчиков, запись на приём к врачу и сведения о посещении и питании ребёнка в школе.

Ранее «Радио 1» сообщало, что проект «Единый портал записи в кружки, секции и дома культуры Подмосковья» победил в номинации «Основные бизнес-процессы, госуправление/социальные институты» Национальной премии в сфере цифровизации «КулибИТ-2023».

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