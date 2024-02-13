Москвичи воспользовались услугами портала mos.ru более 2,3 млрд раз с 2020 года
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По его словам, востребованность услуг портала выросла на 87%: в 2020 году ими воспользовались более 406 млн раз, а в 2023-м — свыше 760 млн раз, пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
В текущий момент пользователям mos.ru доступно более 420 услуг и сервисов для решения повседневных задач.
Самыми популярными за это время стали услуги электронного дневника школьника и электронной медкарты, отправка показаний счётчиков, запись на приём к врачу и сведения о посещении и питании ребёнка в школе.
Ранее «Радио 1» сообщало, что проект «Единый портал записи в кружки, секции и дома культуры Подмосковья» победил в номинации «Основные бизнес-процессы, госуправление/социальные институты» Национальной премии в сфере цифровизации «КулибИТ-2023».