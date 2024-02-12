В Тюмени завели дело против подростков, избивавших жителей на камеру

В Тюмени завели уголовное дело против подростков, которые избивали жителей на камеру.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное СУ СК России.

«По результатам проведённой проверки следственными органами СК РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). <…> В настоящее время следователем СКР выясняются все обстоятельства произошедшего и причины конфликтов», — заявили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в январе трое подростков избили двух человек.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Тюмени сотрудники полиции установили личности подростков, избивавших людей.