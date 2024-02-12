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Инженер Ефимов посоветовал удалять устаревшие профили в интернете

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Инженер департамента информационной безопасности ИМБА ИТ Андрей Ефимов рассказал, как обезопасить себя от интернет-мошенников.
Инженер Ефимов посоветовал удалять устаревшие профили в интернете
  • Gettyimages.ru
  • © Seth Carper

«Проверьте свой цифровой след, удалите устаревшие профили, фотографии или информацию, которую больше не хотите расширять для общего пользования. Настройте настройки приватности в социальных сетях и других онлайн-сервисах, чтобы контролировать, кто видит вашу информацию», — заявил он в беседе с URA.RU.

Как отметил эксперт, важно проявлять внимательность при написании постов и комментариев, а также не разглашать личные данные.

Кроме того, рекомендуется использовать уникальные и сложные пароли для различных сервисов, применять двухфакторную аутентификацию.

«Удаление всей информации о себе из сети может быть сложной задачей и в некоторых случаях даже невозможной. Тем не менее снижение своего цифрового следа и управление онлайн-присутствием имеют свою ценность», — добавил эксперт.

Ранее разработчик нейросетей, генеральный директор группы компаний «Наносемантика» Станислав Ашманов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал сообщение о том, что компания OpenAI начала маркировать изображения, созданные искусственным интеллектом (ИИ).

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