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В Нижнем Новгороде создадут индустриальный парк

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В Нижнем Новгороде планируют создать индустриальный парк.

Об этом сообщает ИА «Время Н».

Делегация правительства Нижегородской области во главе с замгубернатора Егором Поляковым посетила производственную площадку завода АО «РУМО».

Парк объединит компании энергетического, нефтегазового и судового направления.

«С рядом потенциальных резидентов уже ведутся переговоры, создана группа компаний «РУМО», — сказал председатель правления АО «РУМО» Андрей Горшков.

Ранее НСН со ссылкой на слова Владимира Ефимова сообщала, что по итогам девяти месяцев 2023 года резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» показали рост производства, в 2,5 раза превышающий показатель аналогичного периода предыдущего года. Он достиг 67,3 млрд рублей.

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