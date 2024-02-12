Развожаев предупредил жителей о тренировках расчётов ППДО в Севастополе
Об этом он написал в Telegram.
«На Северном и Южном молах ориентировочно до 21:00 флот проводит очередную тренировку расчётов ППДО», — говорится в сообщении.
Развожаев уточнил, что учения проходят в том числе со стрельбой из различных видов стрелкового оружия.
Губернатор назвал обстановку в городе спокойной.
1 февраля в администрации Туапсе сообщили, что в акватории морского порта города силами Новороссийской военно-морской базы проведут проверку практических действий с выполнением тренировочных стрельб.