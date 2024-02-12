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В Шахтах сожитель женщины на камеру издевался над её двухлетней дочерью

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В Шахтах Ростовской области сожитель женщины на камеру издевался над её двухлетней дочерью. Сотрудники правоохранительных органов уже проводят в отношении него проверку, мать ребёнка привлекли к административной ответственности.
В Шахтах сожитель женщины на камеру издевался над её двухлетней дочерью
  • РИА Новости

Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк в Telegram.

«Мои коллеги из города Шахты Ростовской области привлекли местную жительницу к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 10 февраля в полицию поступило сообщение о грубом обращении с ребёнком в одной из квартир.

Полиция установила, что мать ребёнка оставила дочь с сожителем, который допустил грубое отношение к ребёнку, снимая всё это на камеру.

Как выяснил RT, мужчина таким образом пытался вернуть домой сожительницу после ссоры: она уехала к родственникам. Та переслала кадры подругам, которые опубликовали их в сети.

Женщину ранее дважды привлекали по статье «Кража». Ни она, ни мужчина нигде не работают, живут на пособия. Родной отец девочки почти не участвует в её воспитании.

Источник RT, знакомый с ситуацией, уточнил, что после инцидента мужчина и женщина помирились и поженились.

Опека будет рекомендовать матери на время поместить дочь в центр помощи детям. С семьёй сейчас работает психолог.

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