В Москве победитель торгов проведёт благоустройство микрорайона в Медведкове
Об этом информирует телеканал «360».
По словам руководителя столичного Департамента городского имущества Максима Гамана, торги пройдут 5 марта.
В рамках проекта будет построено порядка 438 тыс. кв. м производственных, общественно-деловых и социальных объектов.
«Кроме того, здесь можно будет возвести жильё общей площадью около 252 тыс. кв. м. Заявочная кампания продлится до 22 февраля», — уточнил Гаман.
Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала о реконструкции участка в Зеленограде в рамках КРТ.