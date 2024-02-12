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В Москве победитель торгов проведёт благоустройство микрорайона в Медведкове

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В Москве проведут торги среди инвесторов на право провести благоустройство территории микрорайона, который возведут на месте бывшей промзоны Медведково по программе комплексного развития территорий (КРТ). Общая площадь участка, который подлежит редевелопменту, составляет 27 га.
В Москве победитель торгов проведёт благоустройство микрорайона в Медведкове

Об этом информирует телеканал «360».

По словам руководителя столичного Департамента городского имущества Максима Гамана, торги пройдут 5 марта.

В рамках проекта будет построено порядка 438 тыс. кв. м производственных, общественно-деловых и социальных объектов.

«Кроме того, здесь можно будет возвести жильё общей площадью около 252 тыс. кв. м. Заявочная кампания продлится до 22 февраля», — уточнил Гаман.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала о реконструкции участка в Зеленограде в рамках КРТ.

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