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В Выборге в августе пройдут «Губернаторские спортивные игры»

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«Губернаторские спортивные игры Ленобласти» пройдут в Выборге с 27 по 30 августа. В них примут участие 650 лучших спортсменов региона.
В Выборге в августе пройдут «Губернаторские спортивные игры»
  • Gettyimages.ru
  • © happyphoton

Об этом сообщает «Выборг ТВ».

Программа Игр включает соревнования по 13 видам спорта: баскетбол, бадминтон, бокс, спортивная борьба (вольный стиль), волейбол, дзюдо, большой теннис и настольный теннис, плавание, спортивное ориентирование, художественная гимнастика, шашки, шахматы.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что фестиваль конькобежного спорта «Московские молнии» состоится в столице на катке ВДНХ в субботу, 10 февраля.

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