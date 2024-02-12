В Выборге в августе пройдут «Губернаторские спортивные игры»

«Губернаторские спортивные игры Ленобласти» пройдут в Выборге с 27 по 30 августа. В них примут участие 650 лучших спортсменов региона.

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Об этом сообщает «Выборг ТВ». Программа Игр включает соревнования по 13 видам спорта: баскетбол, бадминтон, бокс, спортивная борьба (вольный стиль), волейбол, дзюдо, большой теннис и настольный теннис, плавание, спортивное ориентирование, художественная гимнастика, шашки, шахматы. Ранее сайт kp.ru сообщал, что фестиваль конькобежного спорта «Московские молнии» состоится в столице на катке ВДНХ в субботу, 10 февраля.