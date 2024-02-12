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Один человек погиб и ещё один получил травмы в результате ДТП в Ленобласти

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Смертельная авария произошла днём 12 февраля в Ленинградской области, где столкнулись легковой автомобиль Kia Rio и фургон Hyundai. В результате ДТП скончался один человек, ещё один получил травмы.
Один человек погиб и ещё один получил травмы в результате ДТП в Ленобласти
  • РИА Новости

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, авария произошла около 12:17 по Москве на 51-м километре автодороги Санкт-Петербург — Кировск в Кировском районе Ленобласти.

«В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался на месте, водитель фургона госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при ДТП с автобусом в Псковской области увеличилось до 17.

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