В парке Северного речного вокзала Москвы открыли лыжную трассу и аттракционы

В Москве на Северном речном вокзале впервые открылись бесплатные семейные аттракционы.

Это лыжная трасса по каналу имени Москвы с прокатом снаряжения, тюбинг-кросс, надувная полоса препятствий, электротюбинг, тюбинг-горка, цепочная карусель и карусель «Лошадки», передаёт НТВ.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что аттракционы и лыжная трасса будут работать в парке Северного речного вокзала до конца зимы.

Всего в столице этой зимой доступно более 4000 локаций с зимними развлечениями.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в 2023 году столицу посетили 24,5 млн туристов.