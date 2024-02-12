RT в Telegram
Подпишись

В парке Северного речного вокзала Москвы открыли лыжную трассу и аттракционы

Короткая ссылка
В Москве на Северном речном вокзале впервые открылись бесплатные семейные аттракционы.
В парке Северного речного вокзала Москвы открыли лыжную трассу и аттракционы

Это лыжная трасса по каналу имени Москвы с прокатом снаряжения, тюбинг-кросс, надувная полоса препятствий, электротюбинг, тюбинг-горка, цепочная карусель и карусель «Лошадки», передаёт НТВ.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что аттракционы и лыжная трасса будут работать в парке Северного речного вокзала до конца зимы.

Всего в столице этой зимой доступно более 4000 локаций с зимними развлечениями.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в 2023 году столицу посетили 24,5 млн туристов.   

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить