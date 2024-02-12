«Ростех» просил суд смягчить приговор фигурантам дела о вымогательстве

Компания «Ростех» попросила суд смягчить приговор фигурантам уголовного дела о вымогательстве, учесть принесённые ими извинения.

Об этом рассказал представитель главы компании Сергея Чемезова.

«Мы просили суд о смягчении приговора. Просили учесть смягчающие обстоятельства, в том числе принесённые подсудимыми извинения», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Хамовнический суд Москвы вынес приговор коммерческому директору журналистки Ксении Собчак Кириллу Суханову, бывшему главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому и журналисту Тамерлану Бигаеву по делу о вымогательстве.

Суханова осудили на 7,5 года колонии строго режима, Романовский и Бигаев получили по 7 лет колонии строгого режима.