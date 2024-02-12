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В Ульяновске капитально отремонтируют 39 многоквартирных домов в 2024 году

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В Ульяновске в текущем году запланирован капитальный ремонт в 39 многоквартирных домах. Кроме того, в 2025 году планируется провести работы в 46 объектах жилого фонда, а в 2026-м — ещё в 24 многоквартирных домах.
В Ульяновске капитально отремонтируют 39 многоквартирных домов в 2024 году
  • Gettyimages.ru

Об этом на заседании штаба по развитию города заявил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства горадминистрации Александр Андреев, пишет mosaica.ru.

В Фонде модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области сообщили, что за десять лет работы программы капитально отремонтировали более 2,5 тыс. многоквартирных домов — это почти 30% от всего жилого фонда, включённого в региональную программу.

До 2053 года планируется капитально отремонтировать ещё более 6 тыс. жилых объектов.

Ранее сайт progorod43 сообщал, что в Кирове отремонтируют ряд исторических зданий к 650-летию города — 23 мая 2024 года.

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