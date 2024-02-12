Десять детей пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Псковской области
- РИА Новости
Как сообщил ТАСС глава Пустошкинского района Юрий Кравцов, всего в автобусе находились 18 детей, а также трое сопровождающих и один водитель.
«Десять детей увезли в Псковскую областную детскую больницу. Остальных детей забрали домой», — отметил собеседник агентства, добавив, что детей везли на экскурсию в Псков.
По факту произошедшего была организована проверка. В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что авария произошла в Пушкиногорском районе.
Ранее стало известно о ДТП с автобусом в Севастополе, в результате которого пострадали трое детей.