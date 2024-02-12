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Десять детей пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Псковской области

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Автобус столкнулся с большегрузным автомобилем на трассе в Псковской области. В результате аварии пострадали десять детей. Их доставили в детскую больницу.
Десять детей пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Псковской области
  • РИА Новости

Как сообщил ТАСС глава Пустошкинского района Юрий Кравцов, всего в автобусе находились 18 детей, а также трое сопровождающих и один водитель.

«Десять детей увезли в Псковскую областную детскую больницу. Остальных детей забрали домой», — отметил собеседник агентства, добавив, что детей везли на экскурсию в Псков.

По факту произошедшего была организована проверка. В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что авария произошла в Пушкиногорском районе.

Ранее стало известно о ДТП с автобусом в Севастополе, в результате которого пострадали трое детей.

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