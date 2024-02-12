В Москве подписали 140 договоров с инвесторами о передаче соцобъектов городу за 2,5 года
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«В рамках этих договоров городу передаётся 264 социальных объекта на 106 820 мест. В их числе 105 школ на 72 400 мест, 148 детских садов на 31 940 мест, семь поликлиник на 2480 посещений в смену, а также пять объектов улично-дорожной сети», — сказал Бочкарёв.
До перехода на проектное финансирование застройщики возводили такие объекты за счёт собственных или кредитных средств либо за счёт средств от продажи квартир.
«Такая схема имела ряд недостатков. Во-первых, зачастую соцобъекты значительно отставали от жилья по срокам строительства. Во-вторых, школы и детские сады передавались исключительно путём дарения. То есть застройщик на любой стадии мог передумать и отдать объект коммерческому оператору. В-третьих, зачастую город не мог принять объект из-за несоответствия городским требованиям», — пояснил заммэра.
В результате был разработан другой механизм взаимодействия города и застройщиков.
Как отметил глава Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин, к ведомству перешли полномочия по заключению с правообладателями участков, осуществляющими комплексную жилую застройку, договоров о строительстве и передаче в собственность города.
В настоящее время идёт работа по оформлению ещё 13 договоров на строительство 27 соцобъектов.