В Москве подписали 140 договоров с инвесторами о передаче соцобъектов городу за 2,5 года

С июля 2021 года органы власти, входящие в структуру столичного Стройкомплекса, и девелоперы подписали 140 договоров для обеспечения города социально значимыми объектами, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«В рамках этих договоров городу передаётся 264 социальных объекта на 106 820 мест. В их числе 105 школ на 72 400 мест, 148 детских садов на 31 940 мест, семь поликлиник на 2480 посещений в смену, а также пять объектов улично-дорожной сети», — сказал Бочкарёв.

До перехода на проектное финансирование застройщики возводили такие объекты за счёт собственных или кредитных средств либо за счёт средств от продажи квартир.

«Такая схема имела ряд недостатков. Во-первых, зачастую соцобъекты значительно отставали от жилья по срокам строительства. Во-вторых, школы и детские сады передавались исключительно путём дарения. То есть застройщик на любой стадии мог передумать и отдать объект коммерческому оператору. В-третьих, зачастую город не мог принять объект из-за несоответствия городским требованиям», — пояснил заммэра.

В результате был разработан другой механизм взаимодействия города и застройщиков.

Как отметил глава Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин, к ведомству перешли полномочия по заключению с правообладателями участков, осуществляющими комплексную жилую застройку, договоров о строительстве и передаче в собственность города.

В настоящее время идёт работа по оформлению ещё 13 договоров на строительство 27 соцобъектов.