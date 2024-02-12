В Шереметьеве рассказали о касании крылом самолёта самоходного трапа

В дирекции по связям с общественностью международного аэропорта Шереметьево рассказали RT о касании законцовкой крыла самолёта самоходного пассажирского трапа, прибывшего для встречи рейса.

«11 февраля 2024 в 20:40 мск в аэропорту при буксировке воздушного судна на место стоянки произошло касание законцовкой крыла самолёта самоходного пассажирского трапа, прибывшего для встречи рейса. Событие не повлияло на операционную деятельность аэропорта, обслуживание пассажиров и авиакомпаний. Пассажиры данного рейса были обслужены согласно действующим регламентам и процедурам», — отметили там.

Как добавили в дирекции, в аэропорту создана комиссия для выяснения обстоятельств и установления причин события.

Ранее сообщалось, что самолёт с пассажирами получил повреждение после того, как зацепил самоходный трап в московском аэропорту Шереметьево.