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В Шереметьеве рассказали о касании крылом самолёта самоходного трапа

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Анастасия Румянцева
В дирекции по связям с общественностью международного аэропорта Шереметьево рассказали RT о касании законцовкой крыла самолёта самоходного пассажирского трапа, прибывшего для встречи рейса.
В Шереметьеве рассказали о касании крылом самолёта самоходного трапа
  • РИА Новости
  • © Павел Львов

«11 февраля 2024 в 20:40 мск в аэропорту при буксировке воздушного судна на место стоянки произошло касание законцовкой крыла самолёта самоходного пассажирского трапа, прибывшего для встречи рейса. Событие не повлияло на операционную деятельность аэропорта, обслуживание пассажиров и авиакомпаний. Пассажиры данного рейса были обслужены согласно действующим регламентам и процедурам», — отметили там.

Как добавили в дирекции, в аэропорту создана комиссия для выяснения обстоятельств и установления причин события.

Ранее сообщалось, что самолёт с пассажирами получил повреждение после того, как зацепил самоходный трап в московском аэропорту Шереметьево. 

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