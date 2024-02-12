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Песков переадресовал в следственные органы вопрос об обысках в Росавиации

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в следственные органы вопрос об обысках в Росавиации.
Песков переадресовал в следственные органы вопрос об обысках в Росавиации
  • РИА Новости

«Эти вопросы нужно адресовать в следственные органы», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что выполняются следственные действия, которые в Кремле не в праве комментировать. 

Ранее газета «Известия» писала, что Федеральная служба безопасности провела обыски в Росавиации по уголовным делам о незаконном выводе из-под российской юрисдикции 59 гражданских самолётов и вертолётов.

По информации издания, с марта 2022 года данные воздушные судна были проданы в том числе в недружественные страны.

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