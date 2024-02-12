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Прокуратура начала проверку по информации об инциденте с самолётом в Шереметьеве

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Московская межрегиональная транспортная прокуратура инициировала проверку по информации о столкновении самолёта с самоходным трапом в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Прокуратура начала проверку по информации об инциденте с самолётом в Шереметьеве
  • РИА Новости

Инцидент в аэропорту произошёл 12 февраля, когда тягач буксировал самолёт с пассажирами на стоянку. Сообщалось, что борт столкнулся крылом с самоходным трапом.

«После выяснения всех обстоятельств данного происшествия прокуратура даст оценку действиям работников аэропорта, при наличии оснований — примет меры», — отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно о летевшем из Дубая самолёте «Уральских авиалиний», который развернули в небе из-за состояния пассажирки.

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